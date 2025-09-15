Французойка завоюва първи трофей в кариерата си на турнира по тенис в Сао Пауло

Французойката Тянцоа Ражаона спечели първа титла в кариерата си, след като стана шампионка на турнира по тенис на твърди кортове УТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 275 094 долара.

В спора за трофея тя победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:3, 6:4 за 82 минути. И за двете това беше дебют на финал на УТА.

19-годишната Ражаона е първата френска тинейджърка, която печели титла след Осеан Доден през 2016 година и първата французойка с трофей на твърди кортове след Каролин Гарсия на Финалите на УТА през 2022-а.

"Беше наистина стресираща седмица за мен. Първият кръг беше наистина труден. Не знаех, че ще спечеля това състезание тук, в Бразилия, в първото му издание. Така че, дори не знам какво да кажа", заяви шампионката по време на награждаването.