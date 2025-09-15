Подробно търсене

Монографията „Гвардейският оркестър на България: Началото“ ще бъде представена в БАН

Д-р Галя Грозданова-Радева е автор на книгите „Създаване на първите професионални оркестри в България" и „Гвардейският оркестър на България: Началото"
София,  
15.09.2025 09:05
 (БТА)

Монографията „Гвардейският оркестър на България: Началото“ ще бъде представена на 16 септември в БАН, съобщи за БТА авторът д-р Галя Грозданова-Радева.

Тя прави първото по рода си научно изследване в България за дейността на гвардейския оркестър.

„Гвардейският оркестър – културна емблема и музикална визитка на страната ни по света, е първият професионален оркестър в България, осъществил първите записи на художествени произведения в различни музикални жанрове на грамофонни плочи – в началото на XX в. за чуждестранни звукозаписни компании, които разпространяват продукцията си в Европа. Винаги сред народа, обичан от народа, Гвардейският оркестър става и остава оркестъра на народа – неговият народен оркестър“, разказва в интервю за БТА д-р Галя Грозданова-Радева.

„Време е вече, макар и с голямо, и неоправдано закъснение, на военните духови оркестри и на техните капелмайстори творци, визионери и общественици да им бъдат вписани имената със златни букви в българската музикална култура и в нейната история от Освобождението до наши дни“, смята изследователката.

