В Ловеч ученици ще се запознаят с професията на лесовъда и ще наблюдават демонстрация на технология за производство на фиданки

В Ловеч служители на Държавното горско стопанство ще запознаят ученици с професията на лесовъда и ще демонстрират технология за производство на фиданки. Дейностите са част от програмата за Седмицата на будителите „Уча се от лесовъда” с горските педагози, която за втора поредна година организира Северозападното държавно предприятие (СЗДП) - Враца, съобщават от предприятието.

В Ловешка област инициативата ще започне в петък, 24 октомври. Служители на Държавното горско стопанство (ДГС) в троянското село Борима ще запознаят деца от трета и четвърта възрастова група на детска градина „Осми март” в Троян с дивите животни в горските местообитания.

Дейностите продължават в понеделник, 27 октомври, в Държавно ловно стопанство „Русалка” – Априлци, ДГС – Троян, и ДГС – Черни Осъм. В Априлци са предвидени игри за запознаване с професията лесовъд, нови знания за дървесни видове, животни и методи за гасене на горски пожари. Служителите на ДГС – Троян, ще гостуват на детска градина „Буковец”, където ще има занимателни игри – изработване на апликации и фигури от природни материали. Колегите им от Черни Осъм ще изнесат беседа на тема „Професия лесовъд – знание и умение за стопанисването на гората” в училището в селото.

Около 70 ученици от ловешки училища от четвърти до десети клас на 29 октомври, сряда, ще посетят горския разсадник в село Сливек, където ще има презентация и филм „Как се създава гора и грижата за нея”.

В първото издание на „Уча се от лесовъда” с горските педагози ловешки ученици бяха запознати със смисъла от засаждането на дървета и важността им за природата и хората, както и с технологията по производството на фиданки.

Инициативата на СЗДП има за цел да приобщи подрастващите към придобиване на нови знания за природата и гората, за професията на лесовъда, както и да възпита у тях уважение и отговорност към природното богатство на България, посочиха от предприятието.