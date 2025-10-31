„Седмицата на будителите“ завърши с горски многобой с участието на шестокласници от Враца

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Във Враца се проведе горски многобой, заключително събитие от инициативата "Седмица на гората" на СЗДП Враца. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
31.10.2025 17:49
 (БТА)

Ученици от шестите класове на врачанските училища се включиха в горски многобой, с което бе поставен финалът на инициативата „Седмицата на будителите“, организирана от Северозападното държавно предприятие – Враца.

Състезанието се проведе в парка зад паметника на Христо Ботев, като съдействие оказаха и представители на Дирекция „Природен парк Врачански Балкан“.

Лесовъдите бяха подготвили осем тематични станции, посветени на горската тематика, екологични знания и практически задачи: „Познай дървото по листата“, „Угаси пожар – спаси гората“, „Спаси рибата“, „По следите на дивите животни“, „Кой къде живее“, „Богатствата на гората“, „Аз съм ловец“ и „Дърветата и техните плодове“.

Инициативата „Седмицата на будителите“ се провежда за втора поредна година, като тази година бе под надслов „Уча се от лесовъда“.

 

/ХК/

