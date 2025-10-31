site.bta„Седмицата на будителите“ завърши с горски многобой с участието на шестокласници от Враца
Ученици от шестите класове на врачанските училища се включиха в горски многобой, с което бе поставен финалът на инициативата „Седмицата на будителите“, организирана от Северозападното държавно предприятие – Враца.
Състезанието се проведе в парка зад паметника на Христо Ботев, като съдействие оказаха и представители на Дирекция „Природен парк Врачански Балкан“.
Лесовъдите бяха подготвили осем тематични станции, посветени на горската тематика, екологични знания и практически задачи: „Познай дървото по листата“, „Угаси пожар – спаси гората“, „Спаси рибата“, „По следите на дивите животни“, „Кой къде живее“, „Богатствата на гората“, „Аз съм ловец“ и „Дърветата и техните плодове“.
Инициативата „Седмицата на будителите“ се провежда за втора поредна година, като тази година бе под надслов „Уча се от лесовъда“.
