Пет поделения на Северозападно държавно предприятие – Враца продават коледни елхи

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
СЗДП-Враца започна продажбата на коледни елхи. Снимка: кореспонднет на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
10.12.2025 17:59
 (БТА)

Пет са основните поделения на Северозападно държавно предприятие (СЗДП) – Враца, които продават коледни елхи, съобщиха от администрацията на предприятието. Това са държавните горски стопанства в Берковица, Борима, Ловеч и Троян и Държавно ловно стопанство – Русалка.

До момента са продадени над 680 елхи, от които 586 са живи, а останалите са отсечени. Цената на едно коледно дръвче варира в зависимост от големината, вида, украсата и размера на контейнера. Една малка жива елха струва между 10 и 12 лв., като цената може да достигне 40-50 лв. за високите над 1,5 м. Средната цена на малките отсечени елхи е между 10 и 15 лв., като за по-големите екземпляри цената може да достигне до 30 лв.

По данни от СЗДП–Враца през 2024 г. са продадени 1829 елхи, от които 703 живи и 1126 отсечени. Приходите, които са събрани от продажбите, са в размер на 44 636 лв. Очаква се тази година тези параметри да се запазят, добавиха от Северозападното държавно предприятие.

