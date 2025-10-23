Милена Тодорова: "Биатлонът е непредсказуем спорт, не обичам да говоря за очаквания"

Биатлонистката Милена Тодорова се надява на успешен сезон, с който да надгради успехите, които постигна през изминалата кампания. Тодорова се качи два пъти на подиума с второ и трето място за Световната купа и гледа с оптимизъм към предстоящия сезон, в който кулминацията ще бъде Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Подготовката върви добре, заминаваме вече на сняг, което означава, че се доближаваме все повече до старта на сезона. Предстоят два лагера в чужбина. Изминалият сезон беше най-успешният в кариерата ми. Много се радвам, че се получи така след завръщането ми от майчинство и преди Олимпийските игри. Това ми дава стимул и мотивация за предстоящия сезон, надявам се да бъде още по-успешен.

Трябва да наблегна на стрелбата, това винаги ми е било по-слабото звено, особено от положение прав. От тази година работим и с треньор по техническата подготовка в ски бягането, в което също имам подобрение. Надявам се това да си проличи през зимата.

Не обичам да говоря за очаквания. Нашият спорт е непредсказуем и лесно се случват обрати. Нещата се сменят бързо, зависим от много странични условия. Надявам се на най-доброто", коментира Милена Тодорова след награждаването на най-добрите състезатели за изминалия сезон.