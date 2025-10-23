Хората, чиито тригодишни договори за ползване на социално жилище в Шумен изтичат, могат да кандидатстват за тях по общия ред. Значителна част от семействата показват устойчив напредък по отношение на социална и трудова интеграция, се посочва още в отговора на местната администрация в рамките на питанията на общински съветници по дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Шумен на 30 октомври. Това съобщават днес от общинския пресцентър.

След извършени проверки от страна на общинската администрация в Шумен е установено, че всички пълнолетни лица, настанени в социални жилища, са с регистрирани трудови договори и получават регулярни доходи, достатъчни за основна месечна издръжка. Децата до 14-годишна възраст редовно посещават съответните детски и учебни заведения. Обобщените резултати сочат, че значителна част от семействата показват устойчив напредък по отношение на социална и трудова интеграция. Това се сочи в становище на общинската администрация по процедурата на питания от общински съветници на предстоящата на 30 октомври сесия на Общинския съвет в Шумен, във връзка с питане - какво следва за семействата, които са накрая на регламентирания по закон срок от три години да обитават социално жилище, отбелязват от общинския пресцентър и уточняват, че в края на 2025 г. и началото на 2026 г. за част от настанените семейства предстои да изтече сключеният договор от три години.

Експертите от дирекция „Социална политика и здравеопазване“ и домоуправителите от Общинското предприятие „Общински жилища и имоти“ вече информират настанените за приключването на тригодишния договор за наем. Целта на този срок е да осигури възможност за социализация и интеграция на уязвимите групи, както и за преодоляване на временни затруднения, свързани с подслон и условия за социално включване, се посочва в отговора на експертите, допълват от общинския пресцентър.

Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет. От 3 ноември ще заработи нова социална услуга в общината - за хора с деменция.