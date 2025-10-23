Посланикът на Румъния у нас Бръндуша Предеску гостува в Плевенско по повод Деня на Румънската армия

Посланикът на Румъния в България Бръндуша Предеску беше на официално посещение в Плевен, заедно с представители на дипломатическата мисия у нас. Повод за визитата е отбелязването на Деня на румънската армия 25 октомври, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Посланик Предеску беше придружена от аташето по отбраната в посолството на Румъния у нас Василе Онесимюк, пълномощният министър и ръководител на консулския отдел Николае - Дан Константин и представителят на Румънската православна църква в България отец Налуцо Опре.

Гостите имаха работна среща с кмета д-р Валентин Христов. По време на разговора и двете страни отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество и партньорство в различните сфери, като от страна на румънската делегация беше изразена и благодарност към Община Плевен за съхраняването на паметта за събитията отпреди 148 години и подвига на румънските воини. Посланик Предеску е оставила и послание към Плевен и плевенчани в Почетната книга на града.

След срещата представителите на посолството на Румъния, заедно с кмета д-р Валентин Христов и служители на Регионалния военноисторически музей, поднесоха венци и цветя пред плочата на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” с имената на загиналите румънски воини за Освобождението на Плевен. Панихида в памет на загиналите румънски воини отслужи отец Налуцо Опре.

Венци и цветя бяха поднесени и пред Паметника на румънските воини в Мемориалния парк „Гривица“ и пред бюста на Крал Карол І в Главната квартира на Румънската армия в Пордим.

Припомняме, че в началото на месеца председателят на Народното събрание Наталия Киселова, кметът на общината Детелин Василев и дарителят Габриел Флоря откриха паметник на румънския крал Карол I в град Пордим. На церемонията тогава присъстваха народни представители от парламента в Румъния.