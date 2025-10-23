Подробно търсене

Михаил Евлогиев
В Северозападен Китай са регистрирани 59 снежни леопарда, които са защитен вид
Снимката е илюстративна. Снимка: The Canadian Press via AP/Nathan Denette
Синин,  
23.10.2025 17:12
 (БТА)
Популацията на снежни леопарди в провинция Цинхай, в северозападната част на Китай, достигна 59, предаде Синхуа, като цитира местни представители. Данните бяха представени по повод Международния ден на снежния леопард - 23 октомври.

За събирането на данните в периода между 2023 и 2024 г. са се включили 111 екологични рейнджъри. Използвани са  и записите от 200 инфрачервени камери, разположени в този райони. Снежни леопарди са били заснети от 55 от камерите, което е довело до 298 независими засичания на хищника. 

Пространствени модели за маркиране и повторно улавяне са използвани за оценка на размера на популацията и местообитанието на животните от вида, каза Чжан Юй, представител на отдела за защита на дивата природа. 

Експертите подчертават още, че броят на снежните леопарди, които са обявени за един от особено важните защитени животински видове в Китай, е критичен показател за екологичното равновесие. Юй допълни също, че проучването предоставя базови данни за бъдещите усилия за мониторинг и защита на дивата природа, допълва Синхуа.

/ТС/

Списание ЛИК

