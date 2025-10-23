Патриарх Даниил ще отслужи молебен за децата с увреждания

На 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица "Всех скорбящих радост" ("Радост за всички скърбящи"), българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната света литургия в столичния храм "Покров Богородичен". След светата литургия патриархът ще отслужи молебен за децата с увреждания, съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Молебенът за децата с увреждания ще бъде отслужен от патриарх Даниил в 11:00 ч., а преди това ще бъде отслужена и литургията.

От 2018 г., по решение на Светия синод на БПЦ-БП, всяка година на 24 октомври се отслужва молебен за децата с увреждания и за техните семейства, припомнят от Българската патриаршия.

Православният храм "Покров Богородичен" се намира на ул. "Георги Данчов-Зографина" 2, в София. Храмът е голямата мечта на видната столична благодетелка и просветителка - Йорданка Филаретова (1843-1915 г.). Иконостасът на храма е един от малкото оригинални позлатени иконостаси в България. Той има изключителни исторически и художествени достойнства.