Над 7000 са учениците в община Враца, от тях 565 са първолаците

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Първокласниците през учебната 2025/2026 г. в Община Враца са 565Враца Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
15.09.2025 09:24
В община Враца над 7000 ученици ще прекрачат прага на училищата тази година, информираха от местната администрация. За 565 първолаци традиционно Общината осигурява подаръци книжки. В тях има шестнадесет цветни класически приказки, които учат децата да бъдат любознателни, да виждат красотата и да търсят знанието, каза зам.-кметът Петя Долапчиева. 

Над 2500 деца са записани в детските градини и ясли. По метода "Монтесори" се обучават 1200 деца в двадесет и една паралелки от началните класове, двадесет и пет групи в детските градини и седем яслени групи. За оборудване и нови образователни материали от бюджета на община Враца са отпуснати 116 000 лв. 

Нов училищен автобус ще превозва децата към Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Девене. БТА припомня, че Общинският съвет във Враца взе решение автобусът да се отпусне за нуждите на училището по време на юлското заседание. 

В област Враца очакваният брой първокласници е 1327, което е с 63 деца повече в сравнение с миналата година. Общо 69 училища посрещат ученици в областта.

