Над 7000 са учениците в община Враца, от тях 565 са първолаците

В община Враца над 7000 ученици ще прекрачат прага на училищата тази година, информираха от местната администрация. За 565 първолаци традиционно Общината осигурява подаръци книжки. В тях има шестнадесет цветни класически приказки, които учат децата да бъдат любознателни, да виждат красотата и да търсят знанието, каза зам.-кметът Петя Долапчиева.

Над 2500 деца са записани в детските градини и ясли. По метода "Монтесори" се обучават 1200 деца в двадесет и една паралелки от началните класове, двадесет и пет групи в детските градини и седем яслени групи. За оборудване и нови образователни материали от бюджета на община Враца са отпуснати 116 000 лв.

Нов училищен автобус ще превозва децата към Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Девене. БТА припомня, че Общинският съвет във Враца взе решение автобусът да се отпусне за нуждите на училището по време на юлското заседание.

В област Враца очакваният брой първокласници е 1327, което е с 63 деца повече в сравнение с миналата година. Общо 69 училища посрещат ученици в областта.