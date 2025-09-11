РУО Враца въведе нова традиция – приветства новоизбраните директори със символичен ключ

По време на регионално съвещание на директорите на учебни заведения, началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) – Враца, Лорета Колева, постави нова традиция, като връчи символичен ключ на новоизбраните четиринадесет директори на училища в областта. Тя им пожела мъдрост за отключване на таланта на всяко дете, смелост да затварят врати пред апатията и обезверяването и вдъхновение да водят училището както по утъпканите пътеки, така и по нови пътища.

На сцената Колева поздрави и трима от пенсионираните учители от Враца – Антоанета Сиракова, Снежанка Каменова и Виктор Кръстев – и им връчи плакет от името на РУО – Враца.

На работната среща присъства съветникът на министъра на образованието и науката и директор на 107 Основно училище „Хан Крум“ в София, Данко Калапиш. Той предаде поздрави от името на министъра на образованието Красимир Вълчев и пожела спокойна, здрава и успешна учебна година. Калапиш очерта някои основни насоки за работата на директорите – личен пример, прецизиране на публичния образ на училището, засилване на възпитателната функция и подкрепа на учителите.

Приветствие към директорите поднесе и областният управител Николай Николов. В обръщението си той акцентира върху възпитанието на децата и учениците и подчерта, че отговорното отношение и личният пример на преподавателите са от особено значение за изграждането на ценности.

Лорета Колева обяви, че вече в осем училища в областта има изградени СТЕМ кабинети, в процес на изграждане са в тридесет и осем учебни заведения. До края на настоящата година в двадесет и две учебни заведения изграждането ще приключи, а в 16 ще приключи през 2026-та. Тя говори за трите приоритета, по които ще работи РУО - Враца, за да се повишат резултатите на учениците.

На територията на област Враца работят 121 образователни институции. Училищата са 69, детските градини са 43, седем ЦПЛР, едно средношколско общежитие, Център за специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. През учебната 2024/2025 година в област Враца се обучават 16 665 ученици в училищата и 5 497 деца в детските градини. С тях работят 2 537 педагогически специалисти, от които 1 798 учители, стана известно още на срещата. През миналата учебна година в областта е закрито едно училище – ОУ „Васил Кънчов“ в село Моравица след решение на Общински съвет Мездра.

Гости на работната среща бяха зам.-кметът на община Враца Петя Долапчиева, областният координатор на Съюза на българските учители и директор на НУ „Иван Вазов“ Малина Николова, експерти по образование от общините Враца, Мизия, Мездра, Роман, Козлодуй, Оряхово.