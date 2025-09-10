За по-добри резултати РУО Враца предлага взаимодействие с родителите, повишаване на квалификацията на учителите и мотивиране на учениците

Взаимодействието с родителите, подобряването на квалификацията на учителите и мотивацията на учениците са трите основни мерки, които Регионалното управление на образованието (РУО) – Враца ще предприеме за повишаване на резултатите на учениците, съобщи днес началникът на институцията Лорета Колева на пресконференция. По думите ѝ за първа година регионален приоритет ще бъде взаимодействието с родителите.

Колева изрази надежда, че комплексните мерки в трите направления ще подобрят обективните резултати на учениците. Тя определи спецификата на образователните институции в областта като „широка ножица“ между най-добрите училища и тези със слаби резултати.

На Националното външно оценяване (НВО) след четвърти клас по Български език и литература (БЕЛ) област Враца е на 20-то място, а по математика – на 25-то място сред областите в страната. Шест училища в региона са с резултат над средния за страната и по двата предмета. Тридесет и четири училища имат резултат под регионалния по БЕЛ, а 37 – под регионалния по математика. Днес в РУО се проведе съвещание с учители от начален етап за обсъждане на възможности за подобряване на резултатите. Според Колева е необходим индивидуален подход към децата с образователни дефицити.

При НВО след седми клас по БЕЛ област Враца е напреднала с три позиции и сега заема 18-то място. Шест училища са с резултат над средния за страната, като две от тях са извън областния град – ОУ „Христо Ботев“ в Мездра и СУ „Св. Кл. Охридски“ в с. Зверино. Двадесет училища имат повишен собствен резултат, а 26 – понижен. Седем процента от явилите се ученици са с резултат под 10 точки, а няма седмокласник, получил максимален брой точки и по български, и по математика. По математика областта запазва 27-мо място.

Колева отчете и дефекти в системата на преподаване по БЕЛ. Въпреки че 80% от учителите в седми клас имат дългогодишен опит в подготовката за НВО, а начинаещите колеги проявяват голям ентусиазъм, се наблюдава недостатъчно добро годишно планиране, работа с готови тестове и контролни. За справяне с тези проблеми са планирани конкретни мерки. По математика, въпреки опита на учителите и положените усилия, резултатите остават незадоволителни – наблюдават се системни отсъствия, липса на концентрация и мотивация, както и недостатъчно индивидуален подход. В тази връзка се предвижда повишаване на квалификацията на учителите, включително чрез работа с дигитални ресурси и платформи, които позволяват проследяване на индивидуалните данни на учениците и набелязване на мерки за подобрение.

Колева подчерта връзката между учителите и постигнатите резултати, като добави, че училищните политики и ангажираността на училищната общност също имат значение.

На НВО в десети клас са се явили 80% от учениците. По БЕЛ областта е напреднала значително – от 19-то на 12-то място спрямо миналата година, но все още има четири критични училища с трайна тенденция към понижаване на резултатите. По математика резултатите също се подобряват – от 23-то на 17-то място, като четирима ученици са получили максимален брой точки.

При зрелостниците резултатите по БЕЛ остават незадоволителни – от 25-то на 22-ро място. В същото време се отчита напредък в СУ „Христо Ботев“ – Галиче и ПГ „Васил Левски“ – Мездра, които са повишили резултатите си с над 10 точки.

Колева отбеляза, че досегашните мерки на РУО, директорите и учителите не са били достатъчни, което налага търсене на нови подходи. Тя не приема обясненията, че ниските резултати се дължат на концентрация на ученици от уязвими групи, като посочи, че ученици от областите Видин, Монтана и Сливен са постигнали по-високи резултати по БЕЛ от тези във Враца. Тази година ще се наблегне на контрол на посещаемостта, правилното използване на безплатните учебници и помагала, както и на създаването на система за проследяване на постиженията.

В резултат на проверки през миналата година десет директори са получили наказателна забележка, а двама – предупреждение за уволнение.