През последните години мотивацията на учениците намалява, твърди Виктор Кръстев – един от най-дългогодишните училищни директори във Врачанско

Мотивацията на учениците през последните години намалява, каза за БТА Виктор Кръстев – един от най-дългогодишните училищни директори в област Враца, който днес бе изпратен от колегите си в пенсия.

По думите на Кръстев, от 1995 г., когато заема директорския пост в Средно училище „Христо Ботев“ – Враца, до 2020 г. випуските са били изключително амбицирани. „Около 98% от учениците ни след завършване на 12 клас постъпваха във висши учебни заведения, а между 12 и 15 ученици от всеки випуск избираха хуманитарна медицина или право. Но, за голямо съжаление, в живота така се случиха нещата, че тази силна мотивация вече липсва. В една профилирана паралелка в момента около една трета от учениците са силно мотивирани – знаят защо идват на училище, за какво се подготвят, и се стараят само в училище, дори без частни уроци. Останалите предпочитат по-спокойния ритъм на живот, като част от тях разчитат на частни уроци, които не винаги са полезни“, посочи Кръстев.

Според него през последните 30 години, освен мотивацията, е намалял и броят на децата в града. Ако в края на 90-те години те са били около 14 000, днес са близо 8 000. Положителното е, че за това време учебната база във всички заведения е ремонтирана и вече отговаря на съвременните изисквания. „Имах късмета да работя в училище, което е основоположник на традициите и майка на всички училища в града, и да го изградим до степен, че при посещението си Комисарят по образование на Европейския съюз каза, че то е далеч напред пред много европейски училища. Затова не мога да не бъда щастлив“, сподели бившият директор.

Единственото, за което съжалява, е че през тези години обучението по религия не се е осъществило. „През тези години имах тесни контакти с Врачанска митрополия – бях приятел с предишния митрополит дядо Калиник и с настоящия дядо Григорий. Министърът много говореше, но не довърши процеса. В цяла Западна Европа се изучава религия. Не казвам, че трябва да се изучава в религиозен смисъл, но в културно-исторически план нямаше проблем този предмет да бъде въведен“, допълни Кръстев.

Името му вече е записано на Стената на славата, създадена по време на неговото управление, на която са изписани имената на всички директори от създаването на училището до днес, обяви по време на тържеството новият директор и досегашен учител по история Красимир Богданов. Общо 14 са новоназначените директори за тази учебна година в областта, съобщиха за БТА и от Регионалното управление по образование – Враца.