Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между 5° и 12 градуса, във високите части на Стара планина е мъгливо, в останалите планини има разкъсана облачност.

Туристите трябва да се съобразяват с променените, есенни условия, допълниха от ПСС. На места е мокро, тъй като през нощта е валял дъжд, а и през днешния ден не са изключени нови валежи на места.

В неделя турист е получил масивен инфаркт на Седемте рилски езера и се е наложило да бъде задействана въздушната линейка, за да бъде превозен до болнично заведение.