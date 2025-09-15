Искам хората да се забавляват и да се радват на живота, казва Тото за новата си песен „Звяр гадняр“ и официалното видео към нея.

„В песента се разказва за един мъж, когото една жена до такава степен е променила, че той е станал „звяр гадняр“. „Той е съсипан от тази жена и нищо не може да промени в живота си. Не му остава нищо друго, освен да се налива. Не бъдете такива. Усмихвайте се и се радвайте на живота. Забавлявайте се с приятелите си, точно както е в клипа на тази песен“, продължава артистът.

„Сингълът продължава любовната тема, а клипът умело подсилва посланието на песента. Тото започва да пише песента преди около година. С тази песен, чийто текст по традиция е на самия артист, половинката от дуото „СкандаУ“ продължава да разкрива другото си артистично лице – на прецизен преводач на човешката душа. Характерният му стил на писане и отличителните му вокали го утвърдиха като изключително успешен солов артист, след като армията от фенове вече обявиха групата „СкандаУ“ за „богове“, коментират от „Орфей мюзик“.

Видеото е заснето на едно от любимите места на Тото - на прохода Вратцата, между две скали, откъдето идва и името на град Враца. За целта се създава специална атмосфера с лампички и каравани, поканени са приятелите и близките на артиста. Снимането на видеото прераства в лудо градинско парти, на което всички присъстващи се забавляват с часове, разказват от „Орфей мюзик“.

