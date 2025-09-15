Хиляди етнически албанци протестираха в Хага с искане за справедливост за бившите командири на АОК в Специалния съд за Косово

Хиляди етнически албанци от Косово, диаспората и страни с компактно албанско население протестираха в Хага, където е базиран Специалният съд за Косово, с искане за справедливост за бившите командири на разформированата Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде новинарската агенция "Економия онлайн".

Протестът, организиран от албанската диаспора и подкрепен от бивши членове на АОК, се проведе вчера в парк близо до съда и протече без инциденти. На него можеха да бъдат видени транспаранти с надписи "Свобода за борците за свобода", "Войната на АОК беше освободителна", "Свободата има име: АОК" и плакати с лика на бившия косовски президент Хашим Тачи и надпис "Справедливост".

Вчерашният протест беше продължение на провелия се на 7 август в косовската столица Прищина протест с искане за освобождаването на Тачи и още трима бивши командири на АОК – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, срещу които тече дело в съда.

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения.

Един от организаторите на протеста и бивш член на АОК Фатмир Коци заяви по време на протеста, че АОК не е била агресор, нито завоевател, обаче днес бившите ѝ лидери биват съдени заради неоснователни обвинения.

"Никога няма да приемем тази несправедливост спрямо тях. Сръбската държава извърши ужасни престъпления по време на войната (в бившата си област Косово през 1998-1999 г. – бел. ред.) и не ѝ беше потърсена никаква отговорност", каза Коци.

Той заяви, че Специалният съд за Косово в Хага е "инструмент на несправедливостта" и обяви, че протестиращите искат справедливо и безпристрастно разследване на престъпленията, извършени по време на войната. "Искаме справедливост за онези, които се бориха за нашата свобода", каза Коци.

Председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово Хюсни Гуцати заяви, че призовава Европа да не позволява правосъдието да бъде превърнато в политически инструмент.

"АОК не се роди от омразата, а от несправедливостта. Свободата не беше даром, а дойде заради саможертвата на момчетата и момичетата, които паднаха за знаме и земя. Ние сме наследниците на една армия, която не се преклони нито пред сръбските танкове, нито пред сръбските хеликоптери. Европа не трябва да позволява правосъдието да се превърне в политически инструмент. Светът не може да си затваря очите пред такава голяма несправедливост", каза Гуцати, който по-рано излежава присъда в Съда.

Той допълни, че АОК никога не се е борила за власт, а за свобода и призова правосъдието да бъде еднакво за всички. "Сърбите, които извършиха престъпления, се радват на свободата си", заяви Гуцати и отправи призив лидерите на АОК да не бъдат съдени "като престъпници".

Протестът в Хага вчера дойде ден преди в Специалния съд за Косово да започне представянето на доказателствата и свидетелите на защитата на четиримата бивши командири на АОК, сред които е и бившият помощник държавен секретар на САЩ Джеймс Рубин, отбелязва агенцията.

Специалният съд за Косово в Хага – известен още като Специализираните състави за Косово – беше създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления основно срещу бивши бойци от АОК, припомня английската редакция на Радио Свободна Европа. Съдът е част от косовската съдебна система, но работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините съдът да бъде там са опасения от сплашване на свидетели.