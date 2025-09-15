Подробно търсене

Общо 121 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора

Йоана Димитрова
снимка: Садет Кърова/БТА, архив
София,  
15.09.2025 08:07
 (БТА)

Общо 121 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарникарите са реагирали на 157 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. 

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем - в жилищни сгради, един - в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем - в транспортни средства и други. 

Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара, от които 62 - в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, 34 - в отпадъци и други.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които осем са при катастрофи в транспортни средства и 23 - техническа помощ. 

Регистрирани са пет лъжливи повиквания.

 

/РИ/

Към 08:14 на 15.09.2025 Новините от днес

