Общо 121 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарникарите са реагирали на 157 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем - в жилищни сгради, един - в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем - в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара, от които 62 - в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, 34 - в отпадъци и други.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които осем са при катастрофи в транспортни средства и 23 - техническа помощ.

Регистрирани са пет лъжливи повиквания.