Григор Димитров запази 28-а позиция в световната ранглиста на АТП за новата седмица

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на АТП, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра.

В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей.



Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:



сингъл: 1. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11540 точки 2. (1) Яник Синер (Италия) 10780 точки 3. (3) Александър Зверев (Германия) 5930 точки 4. (7) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки 5. (4) Тейлър Фриц (САЩ) 4675 точки 6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4280 точки 7. (5) Джак Дрейпър (Великобритания) 3690 точки 8 (8) Алекс де Минор (Австралия) 3545 точки 9.(10) Лоренцо Музети (Италия) 3340 точки 10. (9) Карен Хачанов (Русия) 3280 точки българите: 28. (28) Григор Димитров 1645 точки 260. (260) Димитър Кузманов 208 точки 469. (459) Илиян Радулов 90 точки 510. (513) Пьотр Нестеров 79 точки 711. (714) Янаки Милев 41 точки 716. (674) Александър Донски 40 точки 764. (702) Адриан Андреев 40 точки 828. (829) Динко Динев 28 точки 905. (903) Георги Георгиев 20 точки 927. (934) Иван Иванов 19 точки 948. (975) Анас Маздрашки 18 точки 984. (992) Александър Василев 15 точки 1366.(1301) Александър Петров 5 точки 1419.(1420) Виктор Марков 4 точки 1443.(1454) Джордж Лазаров 4 точки 1471.(1471) Леонид Шейнгезихт 4 точки 1544.(1439) Диан Недев 3 точки 2125.(2150) Самуил Конов 1 точки двойки: 1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8300 точки 2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 7735 точки 3. (3) Марсело Аревало (Аржентина) 6965 точки 3. (3) Мате Павич (Хърватия) 6965 точки 5.(11) Орасио Себайос (Испания) 6505 точки 6.(14) Марсел Гранойерс (Испания) 6415 точки 7. (5) Хари Хелиоваара (Финландия) 6150 точки 7. (5) Хенри Патън (Великобритания) 6150 точки 9.(10) Нийл Скупски (Великобритания) 6150 точки 10. (9) Никола Мектич (Хърватия) 5580 точки българите: 153. (157) Александър Донски 513 точки 248. (246) Антъни Генов 271 точки 354. (355) Пьотр Нестеров 175 точки 511. (519) Янаки Милев 105 точки 937. (940) Леонид Шейнгезихт 42 точки 981. (989) Динко Динев 38 точки 1112.(1114) Георги Георгиев 30 точки 1264.(1276) Виктор Марков 21 точки 1422.(1422) Самуил Конов 16 точки 1609.(1609) Николай Неделчев 10 точки 1609.(1609) Илиян Радулов 10 точки 1624.(1623) Диан Недев 10 точки 1654.(1659) Димитър Кузманов 9 точки 1681.(1687) Пламен Милушев 8 точки 1681.(1636) Михаил Иванов 6 точки 1985.(1724) Александър Петров 4 точки 2031.(2040) Ерик Владимиров 4 точки 2051.(2065) Александър Василев 4 точки 2059.(2078) Иван Иванов 4 точки 2285.(1949) Радослав Шандаров 3 точки 2285.(1949) Васил Шандаров 3 точки 2304.(2306) Никола Керемедчиев 2 точки 2304.(2306) Джордж Лазаров 2 точки 2304.(2306) Дейвид Симеонов 2 точки