Виртуална платформа представя реставрирани записи от лекциите на Ваклуш Толев

Виртуална платформа представя реставрирани записи от лекциите на Ваклуш Толев, снимка – Аuditoria13.com
София,  
15.09.2025 09:34
 (БТА)

„Аудитория 13“ е нова е нова виртуална платформа, посветена на публикуването на реставрирани записи от лекциите на Ваклуш Толев (1923-2013), информират създателите на проекта.

По думите им идеята се ражда след успеха на документалния филм „Ваклуш“, заснет с над 20 години натрупан архивен материал. Освен сайт, проектът включва звуковата реставрация на първите 31 лекции.

Името „Аудитория 13“ е  вдъхновено от Аудитория 13 на Пловдивския университет, където Ваклуш Толев започва своята преподавателска дейност с курса по история на религиите.

Първите публикувани теми са „Атеизъм – поглед към атеизма като социален и духовен феномен“, „Традиция и творчество – за разликата между закостенялата традиция и живата духовност“, „Митологията като мироглед – митологията като знание, оформящо културите и съзнанието“, „Еволюция на идеята добро-зло – историческо и философско изследване на понятието“, „Духовност, душевност, етика – трите основни измерения на човешкото битие“.

Над 3000 лекции, слова и интервюта на Ваклуш Толев ще могат постепенно да бъдат реставрирани и достъпни за широка аудитория. „Аудитория 13“ е дългосрочен проект, който цели да съхрани и разпространи духовното наследство на Ваклуш Толев, допълват инициаторите на проекта.

09.10.2023 09:06

Нова книга на Ваклуш Толев изследва тайните учения преди християнството

Нова книга на Ваклуш Толев изследва тайните учения преди християнството. „Езотерични школи и мистични учения“ е базирана върху лекциите на известния богослов и включва кришнизъм, херметизъм, орфизъм, питагорейство и Кабала.
13.03.2023 15:03

Да направя филм за Ваклуш за мен беше личен път и кауза, казва режисьорът Николай Василев

Снимал съм много истории, но да направя филм за Ваклуш за мен беше личен път и кауза. Исках повече хора да се запознаят с тази невероятна личност, чието духовното пробуждане се е случило по време на политическо изгнание. Затова идеите му са заредени с енергията на преживяната истина и вече променят света. Надявам се филмът да вдъхнови повече хора така, както мъдростта на Ваклуш вдъхнови мен. Това режисьорът Николай Василев казва по повод документалния филм „Ваклуш”, сниман в периода 1998–2022 г.

