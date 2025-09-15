Виртуална платформа представя реставрирани записи от лекциите на Ваклуш Толев

„Аудитория 13“ е нова е нова виртуална платформа, посветена на публикуването на реставрирани записи от лекциите на Ваклуш Толев (1923-2013), информират създателите на проекта.

По думите им идеята се ражда след успеха на документалния филм „Ваклуш“, заснет с над 20 години натрупан архивен материал. Освен сайт, проектът включва звуковата реставрация на първите 31 лекции.

Името „Аудитория 13“ е вдъхновено от Аудитория 13 на Пловдивския университет, където Ваклуш Толев започва своята преподавателска дейност с курса по история на религиите.

Първите публикувани теми са „Атеизъм – поглед към атеизма като социален и духовен феномен“, „Традиция и творчество – за разликата между закостенялата традиция и живата духовност“, „Митологията като мироглед – митологията като знание, оформящо културите и съзнанието“, „Еволюция на идеята добро-зло – историческо и философско изследване на понятието“, „Духовност, душевност, етика – трите основни измерения на човешкото битие“.

Над 3000 лекции, слова и интервюта на Ваклуш Толев ще могат постепенно да бъдат реставрирани и достъпни за широка аудитория. „Аудитория 13“ е дългосрочен проект, който цели да съхрани и разпространи духовното наследство на Ваклуш Толев, допълват инициаторите на проекта.

