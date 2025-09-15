Сърбия и босненската Република Сръбска отбелязват Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме

Сърбия и Република Сръбска, частта от Босна, в която живеят предимно босненски сърби, отбелязват днес Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, съобщават сръбските медии.

Сръбското правителство взе решение на 11 септември 2020 година денят на пробива на сръбската армия на Солунския фронт през Първата световна война, 15 септември, да се отбелязва като Ден на сръбското единство, свобода и национално знаме. Правителството на Република Сръбска взе същото решение.

Празникът има за цел да укрепи единството на сръбския народ в Сърбия и Република Сръбска, както и почитта към националното знаме.

Централните чествания днес ще бъдат в Гаджин хан, близо до Ниш.

През следващите седем дни ще се проведат много събития, парламентарен форум и съвместно заседание на правителствата на Република Сръбска и Сърбия в Белград. Честванията ще завършат на 20 септември с военен парад „Силата на единството“ в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Тъй като този празник все още не е добавен към списъка с религиозни, работни или неработни празници в Сърбия, той се чества неофициално, но с подкрепата на правителството на Сърбия, като денят на отбелязването му е работен, информира сръбското издание „Блиц“.