Българо-китайски бизнес форум ще се състои днес в София в хотел "Интерконтинентал", съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), които са организатор на събитието.

Официалното откриване е насрочено за 14:00 ч. Приветствия се очаква да отправят министърът на икономиката и индустрията на Република България Петър Дилов, заместник-министърът на търговията на Китайската народна република Лин Цзи, посланикът на Китайската народна република в София Дай Цинли, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Фан Дункуей, член на Управителния съвет и главен секретар на Китайската търговска палата в ЕС.

Програмата продължава с презентации от представители на Българската агенция за инвестиции, Национална компания индустриални зони ЕАД и Банка на Китай (Европа).

Предвидени са двустранни срещи между представители на български и китайски компании.

Организаторите допълват, че събитието има за цел да насърчи икономическото сътрудничество, да създаде нови бизнес контакти и да открие възможности за бъдещи инвестиции между двете страни.