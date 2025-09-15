В област Плевен 103 училища посрещат ученици в първия учебен ден, над 1800 са първокласниците

В област Плевен 103 училища посрещат своите ученици в първия учебен ден. Това съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен Албена Тотева.

В две плевенски училища – Средно училище (СУ) „Стоян Заимов“ и Основно училище (ОУ) „Д-р Петър Берон“, учебната година ще бъде открита в други училища поради извършващи се и предстоящи ремонтни дейности. В 14 училища в областта текат ремонтни дейности, които няма да попречат на образователния процес. В пет от тях ремонтите са по Програма за основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, три са за изграждане на училищна STEM среда, други три са в основен ремонт на сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост, допълни Тотева.

През тази учебна година в област Плевен са записани 1805 първокласници.

Тотева каза още, че за новата учебна година е реализиран прием в осми клас в 47 училища в областтаq като са сформирани 78 паралелки със записани в тях 1675 ученици. 31 са паралелките за обучение в профилирана подготовка със 726 ученици, а 47 са за професионална подготовка с 949 ученици. Четири от паралелките с професионална подготовка са с дуална система на обучение, като в тях са записани 74 ученици.

Друга акцент в приема в осми клас са паралелките за професионална подготовка по специалности с недостиг на специалисти на пазара на труда - 18,5, както и три паралелки по специалности от професии от списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2025/2026 година. В паралелки със СТЕМ профили и специалности в областта са записани 1104 ученици.

В Математическа гимназия „Гео Милев“ в Плевен са сформирани две паралелки в пети клас с общо 52 ученици.

Всички училища и детски градини са осигурени със средства за отопление през есенно-зимния сезон, каза още началникът на РУО – Плевен. Тя допълни, че освен в училищата новата учебна година ще бъде открита в 76 детски градини, шест центъра за подкрепа на личностното развитие и два центъра за специална образователна подкрепа.

В населените места на общините Плевен и Долна Митрополия учебната година ще бъде открита присъствено и ще продължи в условията на воден режим. Питейна вода за всички учебни и социални заведения на територията на община Плевен е осигурена от държавния резерв. Общото количество вода за Плевен възлиза на 262 944 литра, от които 139 104 литра са в разфасовки по 1,5 литра, а 123 840 литра - в разфасовки по 10 литра.