Започнал е монтажът на хидрофорни системи в детски градини в Плевен

Започнал е монтажът на хидрофорни системи в детски градини на територията на град Плевен. Това съобщи по време на заседанието на Областния кризисен щаб във връзка с водната криза кметът на общината Валентин Христов.

Дейности се извършват в детска градина „Калина“ в квартал „Дружба“, ще се работи в „Снежанка“ и „Пролет“. Акцентът ни е върху детските градини, които се намират в квартал „Дружба“ и високите части на Девети квартал, където водният режим е най-тежък, коментира кметът.

По време на днешното заседание началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева потвърди, че подготовката за откриване на учебната година и продължаването след това на учебните занятия е изцяло за присъствена форма в условията на воден режим за населените места от общините Плевен и Долна Митрополия.

В края на миналата седмица започна доставката на вода от държавния резерв за всички учебни и социални заведения. Общото количество вода за Плевен възлиза на 262 944 литра, от които 139 104 литра са в разфасовки по 1,5 литра, а 123 840 литра - в разфасовки по 10 литра.