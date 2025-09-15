Министър-председателят Росен Желязков ще участва в откриването на новата учебна година в 83-то ОУ „Елин Пелин“ в Панчарево, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Около 716 000 ще са учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година, каза вчера министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му, около 57 000 ще бъдат първокласниците през новата 2025/2026 учебна година.

Новата учебна година започна на 1 септември в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента, съобщиха от Министерството на образованието и науката преди дни.