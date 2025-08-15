В Силистра ще бъдат отбелязани пет години от кончината на Доростолския митрополит Амвросий

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Снимка: кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви (архив)
Силистра,  
15.08.2025 16:43
 (БТА)

В катедралния храм "Свети свети апостоли Петър и Павел" в Силистра утре, 16 август, ще бъде отслужена заупокойна света литургия и панихида по повод пет години от кончината на Доростолския митрополит Амвросий. Това съобщиха за БТА от митрополията в града.

Богослужението ще започне в 8:00 ч., като духовенството и миряните ще се съберат, за да отдадат почит и молитвен спомен за дългогодишния архипастир на Доростолската епархия. Ще се извърши и трисагий на гроба на митрополит Амвросий, който се намира в двора на катедралния храм.

Александър Парашкевов, каквото е светското име на Амвросий, е роден на 9 юни 1942 г. в град Свищов. През 1987 г. завършва Духовната академия "Свети Климент Охридски". Подстриган е в монашество на 13 август 1983 г. в Клисурския манастир "Св. св. Кирил и Методий край Берковица и приема името Амвросий. След това години наред заема различни духовни длъжности, служи в манастири, а на 17 януари 2010 г. е избран от Светия синод за Доростолски митрополит. През 2017 г. с единодушно решения на местния Общински съвет митрополит Амвросий бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Силистра“. Тогава той дари полагащата му се сума за закупуване на бяла техника за Дневен център за деца с увреждания в крайдунавския град.

/ТС/

