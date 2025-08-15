Основните задачи за новоизбраните директори на училища ще са свързани с подготовката на новата учебна година, каза за БТА Асен Александров

Основните задачи за новоизбраните директори на училища в София и в страната ще са свързани с подготовката на новата учебна година. За нея е необходимо да се попълни т.нар. списък образец 1, в който се вписва колко учители има в даденото училище, какви часове има всеки от тях, колко са паралелките и колко ученици има в тях, както и какви извънкласни дейности има. Това означава, че цялата дейност на училището трябва да се планира и опише в този официален документ, който се нарича списък образец 1, до 10 септември, каза за БТА Асен Александров - председател на Сдружението на директорите в средното образование в България, попитан какви ще са първите неотложни задачи за новоизбраните училищни директори в страната.

До тази седмица Асен Александров беше и директор на 51-во Средно училище (СУ) "Елисавета Багряна" в София, но след спечелен конкурс вече директор на училището е Веселин Стефанов. Той беше заместник-директор по административно-стопанската дейност в 51-во СУ.

"Конкурсът за директор е минал, но аз продължавам да съм председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. Поне още две години ми е мандатът, защото нашият устав го позволява. Аз съм и съветник на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев", обясни преди дни за БТА Асен Александров. Той припомни тогава, че за 35 училища в София беше обявен конкурс, чиито директори бяха в пенсионна възраст.

Общо 444 конкурса за избор на директори на държавни и общински образователни институции бяха обявени през юни

През юни тази година бяха обявени 444 конкурса за директори на държавни и общински институции в предучилищното и училищното образование. Конкурсите бяха обявени от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Регионалните управления на образованието (РУО) в страната.

Най-много от конкурсите - 401, бяха за директори на държавни и общински училища. От Регионалното управление на образованието в София-град бяха обявени най-много конкурси за избор на директори на училища - 35.

Бяха обявени също конкурси за ръководители на центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа на личностното развитие.

Конкурсите бяха в два етапа - писмен изпит, включващ решаване на тест, както и събеседване с кандидатите. То включваше решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на училищата.

За 82 училища в страната не е имало нито един кандидат за директор

Общо за 82 училища в страната не е имало нито един кандидат за директор, а за София - за две училища не е имало кандидати за директори. В тези училища временно изпълняващ длъжността "директор" ще продължи да ги ръководи до организирането на следващ конкурс, който вероятно ще е през лятото на 2026 г., каза Асен Александров.

Той обясни, че за всички училища и образователни институции, в които са обявени конкурси, директорите са на пенсионна възраст или са временно назначени на поста. Ако някой директор напусне по някаква лична причина, тогава се назначава временно изпълняващ длъжността "директор" до организирането на конкурс.

"Предполагам, че в още 20 училища ще има кандидати, които няма да могат да издържат конкурса за училищни директори. И може да се очаква, че към стотина или близо една четвърт от местата за директори няма да бъдат заети. През миналата година бяха още повече незаетите директорски места", отбеляза председателят на Сдружението на директорите в средното образование.

На много места в училищата има ремонти, които са започнали и трябва да се довършат. Директорите трябва да подготвят и класните стаи за началото на новата учебна година. Някъде ще трябва да бъдат обявени и свободните места за учители, ако има такива, обясни Александров.

Новите директори трябва да разговарят с учителите за промените, които имат намерение да направят в училището

Бих посъветвал новите директори, когато отидат в училищата, да се допитат до всички учители, да разговарят с тях и да разберат тяхното мнение за организационна култура и след като проучат мнението им, тогава да вземат решение как да премине новата учебна година, каза Асен Александров, попитан какви съвети би отправил към новоизбраните училищни директори.

Образованието е област, която зависи много от човешкия фактор и не е някаква фабрика за производство на артикули. "Бих посъветвал новоизбраните директори, дори да им се струва наложително, да не тръгват веднага с резки промени, защото това ще е много голяма психологическа тежест за учителите. Промените, които планират новите училищни директори, трябва да бъдат плавни и да бъдат обяснени на учителите - защо това, което ще се промени, е по-добро от предишното", заяви Александров.

Той поясни, че "дори промяната да е правилна, на хората им трябва време, за да осъзнаят една промяна и да я подкрепят". "Ако дадена нова идея е само на директора и учителите не са я осъзнали, тя няма да проработи. В 51-во училище няма да е такава рязка промяната, защото моят наследник е бил заместник-директор в училището и той е част от всичко, което се е случвало в последните десет години в него", каза Асен Александров.

Не могат да се прилагат еднакви политики в малките училища и в големите гимназии

Едни и същи политики не могат да се прилагат в малко училище и във френската гимназия, например. Преди да започнат да се правят промени, трябва да се види каква е организационната култура на учителите, какви са очакванията на учениците, какви са традициите на учителите и на учениците. Промените трябва да бъдат много добре обмислени, за да може да се създаде екип в съответното училище, отправи съвет към новите директори Асен Александров.

"В Девета френска езикова гимназия също вече има избран директор и това е Симона Ангелова. Тя е на 32 години и може би ще е от най-младите училищни директори. Сега вече има много млади директори на училища. Моят наследник в 51-во Средно училище "Елисавета Багряна" Веселин Стефанов също ще е млад училищен директор - той е на 37 години. Сред младите директори е и Александър Чакмаков, който от една година е директор на Първа английска гимназия в София. Преди това той беше директор на 129-о училище. Добре е, че младите хора имат кураж да се явяват като кандидати за училищни директори, защото няма голяма опашка за директорските места", коментира председателят на Сдружението на директорите в средното образование.