Джаз музикантът Чък Манджиони, автор на хита Feels So Good, почина на 84-годишна възраст

Музикантът Чък Манджиони, двукратен носител на награда „Грами“, който се прочува през 1977 г. със своя джаз сингъл Feels So Good, почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Манджиони е починал в съня си в своя дом в Рочестър, Ню Йорк, съобщи неговият адвокат, цитиран от Асошиейтед прес. Музикантът се оттегли от активна дейност през 2015 г.

Неговият най-голям хит Feels So Good е класика за много джазови радиостанции. Мелодията на сингъла е считана за една от най-разпознаваемите след „Мишел“ на Бийтълс. Feels So Good достига номер 4 на класацията "Билборд хот 100" и върха на Billboard adult contemporary.

За Зимните олимпийските игри през 1980 г. в Лейк Пласид Манджиони композира Give It All You Got, която изпълнява на церемонията по закриването.

Манджиони свири на тромпет и флигорна и композира джаз музика. Издава над 30 албума по време на своята кариера.

Той печели първата си награда „Грами“ през 1977 г. за своя албум „Белавия“, който е кръстен в чест на майка му. Албумът му Friends and Love също е номиниран за награда „Грами“. Манджиони печели своята втора награда „Грами“ и номинация за „Златен глобус“ за своята музика към филма The Children of Sanchez.

Музикантът си създава нови почитатели, като участва в първите няколко сезона на сериала King of the Hill.