Сръбско-българският сериал „Операция „Сабя“ ще бъде представен днес в кино „Одеон“

Сръбско-българският сериал „Операция „Сабя“ ще бъде представен днес, 23 април, в София. Прожекцията на първия епизод е във филмотечното кино „Одеон“, съобщават от „Агитпроп“.

Горан Станкович и Владимир Тагич, режисьори и сценаристи на сериала, ще бъдат гости на започващия утре фестивал Media Play с майсторски клас и ще присъстват на прожекцията за дискусия с публиката.

След успеха му на стрийминг платформата Max, сериалът ще има своята българска телевизионна премиера по Би Ти Ви. Пилотният епизод разказва за драматичните събития от най-новата сръбска и балканска история, свързани с убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич през 2003 г., разказват от „Агитпроп“.

„Агитпроп“ е копродуцент на „Операция „Сабя“, заедно с This and That Productions, RTS (Сърбия), подкрепени от Националния филмов център и Творческа Европа - Програма МЕДИА. Сериалът имаше световна премиера в конкурсната програма на CannesSeries (2024), където спечели наградата за най-добър актьорски състав. Представен е и на кинофестивалите в Сараево, Талин и Бърно, където спечели наградата за най-добър телевизионен сериал.

В сценарния екип са също Дежан Причич, Мая Пелевич и Марян Алчевски. Оператор е Александър Кошутич. Монтажът е на Лазар Предожев, Владимир Радованович и Милена Предич, звукозапис – Момчил Божков, музика – Александър Рандйелович. Участват Драган Мичанович, Милица Гойкович, Любомир Бандович, Лазар Тасич, Златко Бурич, Федя Щукан, Ясна Джуричич, Доля Гавански, Линда Русева и Стефан А. Щерев.

