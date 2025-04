Писателките Елизабет Страут и Миранда Джулай са сред финалистите за британската Женска награда за художествена литература

Американките Елизабет Страут и Миранда Джулай, както и още четири писателки са финалистите за британската Женска награда за художествена литература, съобщи АП.

Носителката на наградата „Пулицър“ Страут с мистериозния роман Tell Me Everything („Кажи ми всичко“) и писателката, кинорежисьорка и актриса Джулай с романа си All Fours („Четири крака“) са включени в краткия списък за отличието на стойност 30 000 британски лири (39 000 щатски долара). По регламент в надпреварата за приза могат да участват англоезични писателки от цял свят.

Това е третият път, когато Елизабет Страут попада в краткия списък за Женската награда за художествена литература. Тя е позната у нас с преводите на книгите й „Олив Китридж“ и „Момчетата Бърджис".

Сред останалите в списъка са The Safekeep („Хранилището“) на нидерландската писателка Яел ван дер Вуден и романът Good Girl („Добро момиче“) на родената в Германия поетеса Ариа Абер, която е с германско-афгански произход.

Сред претендентите са още семейната сага The Persians („Персите“) на родената в Иран писателка Санам Махлуджи и Fundamentally („Фундаментално“) на британката Нусайба Юнис.

Писателката Кит де Вал, която председателства журито, заяви, че шестте книги са „класики на бъдещето“, които изследват „сложността на човешките взаимоотношения“.

„Това, което е изненадващо и освежаващо, е да видим толкова много хумор, нюанси и лекота, използвани от тези романистки, за да хвърлят светлина върху предизвикателни концепции“, каза тя.

Сред предишните носители на наградата за художествена литература, учредена през 1996 г., са Зейди Смит, Таяри Джоунс и Барбара Кингсолвър.

Миналата година организаторите на наградата учредиха съпътстваща Женска награда за нехудожествена литература, за да помогнат за преодоляване на дисбаланса в издателската дейност, припомня АП.