Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Kапитан Андреево", "Лесово" и "Калотина"

Теодора Цанева
Снимка: Николай Грудев/БТА, архив
София,  
17.08.2025 11:32
 (БТА)

Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Kапитан Андреево" и "Лесово" на вход за леки автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация, актуална към 10:00 часа. 

Трафикът е интензивен и на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Kалотина" на изход за леки автомобили към Република Сърбия.

На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите ГКПП с Република Северна Македония, информират от "Гранична полиция".

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

 

/РИ/

