Подробно търсене

Комплексът „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово привлича хора от цяла България

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Комплексът „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово привлича хора от цяла България
Комплексът „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово привлича хора от цяла България
Храмът на доброто в новозагорското село Коньово привлича хора от цяла България, снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
17.08.2025 10:47
 (БТА)

Мемориалният комплекс „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово е сред местата, които събират хора, търсещи утеха и вдъхновение от делото на дядо Влайчо, смятан от местните за лечител. Изграден в негова памет, комплексът включва параклис „Свети Стефан“, където са положени тленните му останки, музейна експозиция с лични вещи, както и двор с беседки, чешма и пчелин.

Параклисът е украсен с икони, сред които централно място заема образът на свети Стефан – небесният покровител на дядо Влайчо. В комплекса се съхраняват и негови лични вещи – цигулка, Библия, пишеща машина, дрехи и благодарствени писма.

Дядо Влайчо, роден като Влайчо Жечев на 15 август 1894 г., остава в паметта на местните хора като „пророка на народа“ и „безсребърникът“ – човек, който безкористно е помагал на болни и нуждаещи се. Още на 10-годишна възраст има първото си видение, предсказвайки Балканската война. Като войник по време на Първата световна война постъпва като доброволец, но отказва да носи оръжие, воден от убеждението си в ненасилие. На 28 години си пуска дълга коса и брада и всички започват да му казват дядо Влайчо. До края на живота си живее като аскет и твърди, че „колкото по-извисена е една душа, през толкова повече изпитания трябва да премине“.

Мемориалният комплекс „Дом на доброто“, изграден в негова памет, е открит на 15 август 2019 г. – навръх Успение Богородично и в деня на рождението на дядо Влайчо. Инициатор за създаването му е тогавашният кмет на Нова Загора Николай Грозев, а архитект на проекта е Силвия Папазова от Казанлък.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация