Комплексът „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово привлича хора от цяла България

Мемориалният комплекс „Дом на доброто“ в новозагорското село Коньово е сред местата, които събират хора, търсещи утеха и вдъхновение от делото на дядо Влайчо, смятан от местните за лечител. Изграден в негова памет, комплексът включва параклис „Свети Стефан“, където са положени тленните му останки, музейна експозиция с лични вещи, както и двор с беседки, чешма и пчелин.

Параклисът е украсен с икони, сред които централно място заема образът на свети Стефан – небесният покровител на дядо Влайчо. В комплекса се съхраняват и негови лични вещи – цигулка, Библия, пишеща машина, дрехи и благодарствени писма.

Дядо Влайчо, роден като Влайчо Жечев на 15 август 1894 г., остава в паметта на местните хора като „пророка на народа“ и „безсребърникът“ – човек, който безкористно е помагал на болни и нуждаещи се. Още на 10-годишна възраст има първото си видение, предсказвайки Балканската война. Като войник по време на Първата световна война постъпва като доброволец, но отказва да носи оръжие, воден от убеждението си в ненасилие. На 28 години си пуска дълга коса и брада и всички започват да му казват дядо Влайчо. До края на живота си живее като аскет и твърди, че „колкото по-извисена е една душа, през толкова повече изпитания трябва да премине“.

Мемориалният комплекс „Дом на доброто“, изграден в негова памет, е открит на 15 август 2019 г. – навръх Успение Богородично и в деня на рождението на дядо Влайчо. Инициатор за създаването му е тогавашният кмет на Нова Загора Николай Грозев, а архитект на проекта е Силвия Папазова от Казанлък.