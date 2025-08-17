Подробно търсене

„Миш маш фест" отново ще бъде част от „Реките на София“

„Миш маш фест" отново ще бъде част от „Реките на София"
17.08.2025 11:19
„Миш маш фест" отново ще бъде част от Реките на София“. За поредна година ще се включим в това смислено градско събитие, заедно с нашите приятели от „Реките на града“, „Колективът“ и „100 стола“, за да създадем заедно още един незабравим уикенд под открито небе, коментират организаторите.  

Мястото е в Южния парк, край Перловската река, а датите са между 29 и 31 август.

„Очакват ви авторски творения от най-талантливите ни участници, хубава музика и артистична атмосфера, свежи напитки и вкусна храна, активности за деца и моменти за цялото семейство. „Миш маш“ ще допълни магията на фестивала с красота, цвят и настроение – точно както си го представяте“, допълват от екипа на фестивала.

Както писа БТА, шестото издание на фестивала „Реките на София“ ще се проведе от 29 до 31 август в Южния парк.  Междувременно бе обявен конкурс за създаване на визуални арт инсталации, свързани с опазването на софийските реки, тяхното минало и възможното им бъдеще като пространства за среща между природа и култура. В рамките на три дни, пространствата около реката ще бъдат трансформирани и достъпни за хората, като акцентът ще бъде поставен върху визуалните изкуства и тяхната роля да съчетаят естетическо въздействие с екологично послание. Чрез интерактивни инсталации и съпътстващи събития, фестивалът цели да ангажира широка публика – семейства с деца, младежи и възрастни, с темата за градските реки, разказват от „Колективът“.

