Васил Петров и Русалина Мочукова ще представят романтичния концерт „Вино и Любов“ в Шумен, Разград и Добрич

Васил Петров и сопраното Русалина Мочукова ще представят романтичния концерт „Вино и Любов“ със Симфониета Шумен, под диригентството на Владимир Бошнаков, в зала "Проф. Венета Вичева" в Шумен, на 13 февруари, съобщиха от оркестъра.

В програмата на „Вино и Любов" са включени оперни арии, джаз стандарти, филмови теми и откъси от световни мюзикъли. Васил Петров и Русалина Мочукова ще представят песни за любовта, съчетавайки класическата музика и джаза по повод празника на влюбените. В програмата са включени още романтични арии и дуети от Франц Лехар и Имре Калман, джаз стандарти от Джордж Гершуин, включително емблематични песни като Summertime и Someone to Watch Over Me и популярни мелодии и филмови теми, добавиха от Симфониета Шумен.

Сопраното Русалина Мочукова и Васил Петров създават тази романтична програма специално за свети Валентин в акомпанимент на Симфониета Шумен и джаз трио с маестро Владимир Бошнаков. „Вино и Любов“ не е просто концерт, това е изживяване, което ще ви потопи в света на изящната музика, джаза и романтиката, допълниха от шуменския оркестър.

Петров и Мочукова и Симфониета Шумен ще изнесат концерта „Вино и Любов“ в Читалище „Развитие 1869“ в Разград на 14 февруари и в Концертна зала „Добрич“ в Добрич на 15 февруари, анонсираха от Симфониета Шумен.

Джаз певецът Васил Петров ще бъде на посещение в Средно училище „Сава Доброплодни“ в Шумен на 14 февруари. Там той ще се срещне с ученици и педагози. Визитата му е по покана на ръководството на училището, съобщиха от шуменското училище.

Както БТА съобщи, първият концерт на Симфониета Шумен за 2025 г. се проведе на 9 януари, под диригентството на Юли Дамянов. Солисти бяха сопраното Валентина Корчакова и тенорът Марио Николов. Концерт лектория, посветен на Александър Глазунов, представи през миналата седмица Симфониета Шумен. Диригент беше Славил Димитров, солист - цигулярят Тодор Георгиев.