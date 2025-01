Филм на Мел Гибсън оглави боксофис класацията на Северна Америка

Филмът Flight Risk на Мел Гибсън оглави боксофис класацията на Северна Америка със скромните приходи от 12 милиона щатски долара, въпреки че нито критиците, нито публиката го харесаха, съобщи Асошиейтед прес.

В трилъра Марк Уолбърг е в главната роля на пилот, който превозва въздушен конвой и беглец над Аляска. Резултатът обаче не е очакваният за Гибсън. Отзивите са много лоши - 21 процента "свежо" на сайта Ротън томатоус и "С" на СинемаСкоър.

Неотдавна президентът Доналд Тръмп назначи Гибсън за "специален посланик" на Холивуд, заедно с Джон Войт и Силвестър Сталоун.

Останалите места в класацията са за познати филми. "Муфаса: Цар Лъв" на "Дисни" , който е в киносалоните шести уикенд, спечели 8,7 млн. долара и е втори. След като започна под очакванията, режисираният от Бари Дженкинс филм е събрал 626,7 млн. долара в световен мащаб.

Комедията на Кики Палмър и Сиза One of Them Days задържа интереса на зрителите през втория си уикенд и е на трето място в боксофис класацията на Северна Америка с 8 млн. долара от продажби на билети. Четвърти е "Соник: Синият таралеж 3" с 5,5 милиона долара. Следват "Смелата Ваяна 2" с 4,3 милиона долара и другият дебют на седмицата - "Присъствие" на Стивън Содърбърг с 3,4 милиона долара. Хорърът, заснет от перспективата на призрак в дом в предградие, получи ласкави отзиви от критиката.