На 13 октомври 1949 г. в болнична стая на Лондонския университетски колеж се състои скромна сватбена церемония. Тежко болният от туберкулоза писател Джордж Оруел се венчава за годеницата си Соня Браунел. Състоянието на белите дробове на писателя и заклет пушач обаче продължава да се влошава.

От една година в света и най-вече в САЩ се прилага успешно експериментално лечение на туберкулоза с антибиотика стрептомицин. В Англия няколко болници участват в програма за прилагане на революционното лекарство. С огромни трудности и чрез връзки с влиятелни хора приятелите на Оруел успяват да му осигурят достъп до стрептомицин. За съжаление, още при първата доза организмът му демонстрира остра алергична реакция с дерматит и стоматит, което принуждава лекарите да се откажат от лечението, което е можело да му спаси живота, пише "Джърнъл ъв дъ роял съсайъти ъв медсин".

Рано сутринта на 21 януари Ореул получава кръвоизлив поради спукване на артерия в белите дробове и умира на 46-годишна възраст. Днес се навършват 75 години от неговата преждевременна кончина.

Оруел умира година, след като е издал най-известния си пророчески роман „1984“ и пет години след публикацията на другата си гениална книга - „Фермата на животните“. Двата романа са смятани за едни от най-великите произведения на белетристиката през 20-и век.

Оруел е роден като Ерик Артър Блеър на 25 юни 1903 г. в Източна Индия, син на британски колониален държавен служител.

Получава образование в Англия, а след като напуска колежа Итън, постъпва на работа в индийската имперска полиция в Бирма, тогава британска колония.

През 1927 г. подава оставка, за да стане писател. През 1928 г. се премества в Париж, където липсата на успех като писател го принуждава да се заеме с тежка физическа работа. Описва преживяванията си в първата си книга „На дъното в Париж и Лондон“ (Down and Out in Paris and London), публикувана през 1933 г. Малко преди публикуването ѝ приема името Джордж Оруел. През 1934 г. излиза и първият му роман „Бирмански дни“.

Анархист в края на 20-те години на ХХ век, през 30-те години на ХХ век той започва да се смята за социалист. През 1936 г. му е поръчано да напише разказ за бедността сред безработните миньори в Северна Англия, в резултат на което излиза The Road to Wigan Pier („Пътят към кея Уигън“, 1937).

В края на 1936 г. Оруел заминава за Испания, за да се бори за републиканците срещу националистите на Франко. Той е принуден да избяга, страхувайки се за живота си от подкрепяните от Съветския съюз комунисти, които потискат революционните социалистически дисиденти. Това преживяване го превръща в антисталинист за цял живот.

Между 1941 г. и 1943 г. Оруел работи върху пропагандата за Би Би Си. През 1943 г. става литературен редактор на „Трибюн“ - седмично ляво списание. По това време той вече е плодовит журналист, пише статии, рецензии и книги.

През 1945 г. е публикувана „Фермата на животните“ на Оруел. Политическа басня, чието действие се развива в селски двор, но се основава на предателството на Сталин спрямо руската революция. Книгата прави Оруел известен и му осигурява финансово благополучие за първи път в живота му.

Четири години по-късно е публикувана „1984“. Действието на книгата се развива в едно въображаемо тоталитарно бъдеще и тя прави силно впечатление, а заглавието и много фрази като „Големият брат те наблюдава“, „новоговор“ и др. навлизат в масова употреба.

Творчеството на Оруел е характерно със своя атеизъм и антихристиянство. Въпреки че признава, че западната цивилизация дължи много на християнството, той омаловажава ролята на вероизповеданието в живота на индивидите. Рез целия си живот Оруел изразява явна несимпатия към римокатолицизма.

Въпреки че е атеист, той посещава църква по време на богослужения и последното му желание е да бъде погребан в двора на най-близката англиканска църква.

Днес гробът на Джордж Оруел, разположен в тихия църковен двор на селцето Сътън Кортни, графство Оксфордшър, е посещаван от хора от цял свят. Британският писател визионер променя литературатурата със своите романи, а фондацията „Общество на Оруел“ организира масово поклонение на гроба му всяка година в неделята, най-близка до рождения му ден - 25 юни.