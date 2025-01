Лейди Гага и Бруно Марс запазват челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Лейди Гага и Бруно Марс за втора поредна седмица са начело в класацията за сингли Хот 100 на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителите запазват първенството си с хита Die With a Smile. За Лейди Гага това е шести сингъл, оглавил чарта, а за Бруно Марс - девети.

Лейди Гага и преди е покорявала върха в класацията "Хот 100" с дуетна балада - с песента Shallow с Брадли Купър от саундтрака на филма "Роди се звезда".

Втората позиция в чарта "Хот 100" остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Шабузи с парчето A Bar Song (Tipsy), с което певецът прекара рекордните 19 седмици на върха.

Били Айлиш също запазва третото място със сингъла Birds of a Feather.

Следва Морган Уолън, който се е изкачил от 27-ма до четвърта позиция със Smile. Това е 12-ият сингъл на кънтри певеца, който намира място в Топ 10 на класацията "Хот 100".

Петата позиция също остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата Розе от "Блекпинк" и Бруно Марс с хита им APT.

В Топ 10 на класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" намират място още Теди Суимс с Lose Control, рапърът Кендрик Ламар и певицата Сиза с Luther, Грейси Ейбрамс с That's So True, Пост Малоун с I Had Some Help в сътрудничество с Морган Уолън и Сабрина Карпентър с Espresso.