Хилари Клинтън издава мемоари, вдъхновени от песен на Джони Мичъл

В края на новата си биографична книга Something Lost, Something Gained Хилари Клинтън изразява желание да доживее момента, в който ще бъде избрана жена за президент на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Клинтън пише „Надявам се да съм жива, за да видя как САЩ избират жена за президент“ в книгата, която е завършена преди вицепрезидентът Камала Харис да стане кандидат за президент на Демократическата партия.

Книгата Something Lost, Something Gained излиза на пазара в края на седмицата, а аудиокнигата вече има епилог.

„Настроена съм оптимистично“, каза Клинтъни дава висока оценка на вицепрезидента Харис и по-специално на неотдавнашното й представяне в дебата с кандидата за президент от Републиканската партия Доналд Тръмп. „Мисля, че ще видя първата жена президент!“

Това не са първите мемоари на Клинтън. През годините тя написва не една биографична книга – от „Преживяна история“ през 2003 година до What Happened? от 2017 г., където разказва за загубата от Доналд Тръмп, срещу когото се изправи на изборите през 2016 г. и който й попречи да стане първата жена президент на САЩ. Последните ѝ мемоари са по-лични. Вдъхновени са от песента Both Sides Now на любимата й изпълнителка Джони Мичъл.

В Something Lost, Something Gained Клинтън предлага своя поглед върху света. Тя преминава от един по-мащабен план - например описва как си представя годините след преизбирането на Тръмп, започвайки с войници, патрулиращи в американските градове - и стига до по-личен план, описвайки живота си като баба или сутрините вкъщи със своя съпруг Бил Клинтън, 42-и президент на САЩ.

Хилари Клинтън бе първа дама, адвокат, сенатор, държавен секретар и кандидат за президент на САЩ. Освен това тя е и университетски преподавател, начинаещ продуцент на Бродуей. Клинтън е преживяла много, а сюжетите в книгата лесно преминават от една епоха в друга.

Клинтън разказва за това как започва да преподава за първи път от 50 години, тя ще чете лекции в Колумбийския университет. И да продуцира на Бродуей. Клинтън е сред продуцентите на Suffs, спечелил награда „Тони“ мюзикъл за жените, които се борят за правото на глас в началото на 20-ти век. Тя завършва книгата си с песен от спектакъла Keep Marching на американската изпълнителка Шийна Тауб.