Певецът Франки Бевърли почина на 77-годишна възраст

Певецът на групата "Мейз" Франки Бевърли, изпял емблематичния хит Before I Let Go, почина на 77-годишна възраст, съобщи АП, позовавайки се на публикация на семейството в социалните мрежи и в уебсайта на групата.

Хауърд Станли Бевърли е роден на 6 декември 1946 г. във Филаделфия. През 50-те години започва да пее в арендби групи и променя името си на Франки. "Мейз" е основана в началото на 70-те години във Филаделфия. Първият албум Maze Featuring Frankie Beverly е издаден през 1977 г.