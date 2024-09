Теодор Генов представя изложбата си „От вода - камък“

Изложбата „От вода - камък“ на Теодор Генов и куратора Стефка Цанева ще бъде представена на 10 септември в столичната галерия Little Bird Place. Експозицията ще продължи до 27 септември, информират организаторите.

По думите на куратора изложбата „От вода - камък“ трябвало да започне с резиденция и да продължи с изложба. „Вместо от резиденция - изложба, се оказа обаче, че ще направим обратното - от изложба - резиденция (евентуално), и то по причини далеч от проектоорганизацията. Причината беше глобалната климатична криза“, обясни Цанева.

Кураторката разказва, че Лещен се оказал без вода посред лято, а температурите били високи. Така художникът Теодор Генов започнал подготовката за изложбата от неосъществената си резиденция с размисли за водата, сушата и камъните - „онези, които остават на дъното на пресъхнала река, и онези, другите, които завършват като луксозен продукт в нечий дом, след като са били мъчително отделени от земята и след това внимателно нарязани и полирани в компанията на облаци вреден прах и тонове вода“.

По думите на Цанева творбите в изложбата са разделени в два тематични сегмента в двете основни помещения на галерията. В първото са представени рисунки и живопис, които се занимават с темата за водата и нехайното ѝ разходване като природен ресурс. Във второто пък Генов показва лазерни рисунки върху мраморни плочи, в които става дума за сушата и безводието.

„Заедно творбите поставят основата за бъдещо проучване и по-нататъшна работа по темата за водата и климата. Ако времето позволи, следващата спирка ще бъде Лещен. Ако не, може би Бургаско, откъдето художникът идва и където е отраснал в семейството на агроном, който след 35 години работа днес се чуди дали и бъдещето ще му позволи да обработва земята си“, разказва кураторката.



Теодор Генов (р. 1995 г.) е учил анимационно кино и понастоящем живее и работи между София и Берлин. Той е художник, който се интересува от различни теми като човешките права, взаимоотношенията между хората, психичното здраве и природата. Участвал е в различни групови изложби като Cheap As Chips - дуо изложба и представяне на книга заедно с Александра Георгиева (Sa6ettu) в галерия 167, София; Art Start 2019 - годишна групова изложба, представяща изгряващи български художници; в началото на лятото на 2021 г. участва в Симпозиум за съвременно изкуство, Благоевград по покана на Сашо Стоицов. През януари 2022 г. прави първата си самостоятелна изложба - Shot Down In Mid Flight в Kо-оп, София.

/ВСР