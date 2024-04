Най-малко 154 милиона живота са спасени благодарение на ваксините през последните 50 години, обяви СЗО

Според проучване на Световната здравна организация (СЗО) през последните 50 години ваксините са спасили най-малко 154 милиона живота, което се равнява на шест живота всяка минута, предаде АФП.

Изследването е публикувано в научното списание „Лансет“ (The Lancet).

Проучването обхваща ваксинации срещу 14 заболявания, включително дифтерия, хепатит В, морбили, коклюш, тетанус и жълта треска.

„Ваксините са едни от най-мощните изобретения в историята, които дават възможност да се предотвратяват болести, от които хората някога са се страхували“, каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус.

„Благодарение на ваксинирането никога досега толкова много деца не са имали възможност да оцелеят и да се развиват след петата си година“, каза Катрин Ръсел, изпълнителен директор на УНИЦЕФ (UNICEF).

СЗО, УНИЦЕФ, глобалният алианс за ваксини и имунизации "Гави" (Gavi) и фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ представиха съвместната кампания „Всички животи имат еднаква стойност“ (All lives have equal value) в подкрепа на ваксинирането.

Усилията, които се полагат за ваксинациите, понякога се сблъскват с много силни антиваксърски настроения, подхранвани от конспиративни теории и разпространявани в социалните мрежи.

Проучването показа, че 101 милиона от спасените животи благодарение на ваксините през последните 50 години са на бебета.

По данни на СЗО ваксинацията срещу 14-те болести е допринесла пряко за намаляване на детската смъртност с 40 % в световен мащаб и с над 50 % в африканския регион.

„Благодарение на ваксините едрата шарка е изкоренена, полиомиелитът е на път да изчезне, а скорошното разработване на ваксини срещу болести като малария и рак на маточната шийка ни дава шанс да изкореним болестите“, каза Гебрейесус.

„С непрекъснати изследвания, инвестиции и сътрудничество можем да спасим още милиони животи днес и през следващите 50 години“, отбеляза още той.

От включените в проучването ваксини тази срещу морбили е оказала най-значително въздействие върху намаляването на детската смъртност, като е допринесла за 60 % от спасените животи.

Според СЗО тази ваксина „вероятно ще остане най-важният фактор за предотвратяване на смъртните случаи в бъдеще“.

„Напредъкът, постигнат в областта на спасяването на децата благодарение на ваксините, подчертава важността на продължаването на тези усилия“, каза Катрин Ръсел. Тя призова за ускоряване на ваксинацията на 67 милиона деца, които не са получили една или повече ваксини по време на пандемията от КОВИД-19, когато здравните служби са били затворени.

Световната здравна организация е особено загрижена заради случаите на морбили. Близо 94 милиона от 154-те милиона живота, спасени от 1974 г. насам, са били спасени чрез ваксини срещу болестта, която изисква две дози.

Но през 2022 г. 33 милиона деца са пропуснали или първата, или втората доза ваксина срещу морбили.

Според СЗО понастоящем глобалното покритие с първата доза ваксина срещу морбили е 83%, а с втората доза - 74%, което допринася за „много голям брой епидемии от морбили“ в световен мащаб.