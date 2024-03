Шарън Ковач, Села Сю и Bulgarian Cartrader се присъединяват към Sofia Live Festival

Още три имена се присъединяват към Sofia Live Festival, съобщават от екипа на фестивала.

Нидерландската изпълнителка Шарън Ковач пристига за първи път в България. Тя започва да прави музика от ранна възраст, вдъхновена от певици като Бети Дейвис и Тина Търнър. През 2014 г. издава първото си ЕР – My Love. Със синглите My Love и Diggin, а и дебютният й албум Shades Of Black, влиза в класациите на 36 държави, достигайки до топ 10 в Германия, и стигайки до първото място в родината й Нидерландия. Следват 60 милиона гледания в YouTube, договор за модел с Viva Paris, награди, участия в големи фестивали и подгряващ изпълнител на концертите на Роби Уилямс. Нейният втори албум е Cheap Smell, а в момента работи по третия си албум – Child of Sin, в който записва едноименния сингъл в дует с вокалиста на Rammstein – Тил Линдеман.

Села Сю е израснала в малко белгийско село. С албума Persona, който ще представи в София, 32-годишната изпълнителка бележи ново артистично начало. „Слънчевият тон на гласа ѝ, който приютява всички личности на харизматичната певица, като се започне с нейния оптимизъм, нейната експлозивна енергия и нейните трескави бързания, способни да вдигнат цяла тълпа, но също и нейната зрялост, срамежливост, нейните интимни опасения или нейния хипнотизиращ чар. Следвайки известната максима на Сократ – „Познай себе си“, Села Сю най-накрая успя да намери баланса си и да продължи напред в света, вървейки към светлината, с уверена крачка и по-спокойна от всякога“, коментират от Sofia Live Festival.

Bulgarian Cartrader също е гост на фестивала. Българинът чието име е Даниел Стоянов, наскоро бе отличен с наградата Music Moves Europe (2024) и издаде мини албума Soul Is The Price.

Както писа БТА, Sofia Live Festival ще се състои на 21, 22 и 23 юни, на арена „София“ (Колодрума) в Борисовата градина.

/ДД