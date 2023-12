„Уроците на Блага“ се бори за наградите „Сателит“ в САЩ

„Уроците на Блага“ ще се бори в 28-ото издание на наградите „Сателит“ (The Satellite Awards) в САЩ, съобщават от екипа на филма.

Броени дни преди обявяване на късия списък за наградите „Оскар“, бяха обявени и номинациите за „Сателит“. Това са ежегодни награди на Академията на международната преса и се връчват за изключителни постижения в областта на киното, телевизията и новите медии. Победителите ще бъдат обявени на 18 февруари в Лос Анджелис.

„Уроците на Блага“ попада в номинацията за международен филм, където са общо седем заглавия. Останалите претенденти са Fallen leaves (Финландия), Anatomy of a Fall (Франция), lo Capitano (Италия), Society of the Snow (Испания), The Teacher's Lounge (Германия) и The Zone of Interest (Великобритания).

„Това е огромно международно признание за нас, което изключително много ни радва“, коментира режисьорът на българската продукция – Стефан Командарев.

Както писа БТА, „Уроците на Блага“ е най-новият му филм, който след 30-годишна пауза, връща на екран актрисата Ели Скорчева – в главната роля. Участват още Стефан Денолюбов, Асен Блатечки, Иван Бърнев, Ирини Жамбонас, Розалия Абгарян, Ивайло Христов, а Герасим Георгиев-Геро.

На фестивала в Карлови Вари българско-германската продукция бе отличена с голямата награда „Кристален глобус" и с наградата на екуменическото жури, а Ели Скорчева получи приза за най-добра женска роля.

/ДД