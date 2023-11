Украинският пианист Вадим Холоденко гостува на „Пиано eкстраваганца“

Украинският пианист Вадим Холоденко гостува на 13-ото издание на „Пиано екстраваганца“. Събитието е тази вечер в Софийската градска художествена галерия, съобщават от екипа на фестивала.

По думите им той ще изнесе клавирен рецитал в България за първи път, с една разнообразна програма включваща творби от различни композитори и епохи. Ще звучат творби от Хендел, Хайдн, Бетовен, Адес и Лист.

Вадим Холоденко се извисява като артист, какъвто светът рядко е виждал след ерата на великите пианисти, коментират от „Пиано екстраваганца“.

Вадим Холоденко е роден 4 септември 1986 г. в Киев. Взима първите си уроци по пиано на 6-годишна възраст и започва международни турнета на 13. Получава образование в киевския държавен музикален лицей „Лисенко“ и московската държавна консерватория „Чайковски“ при известните педагози Наталия Гриднева, Борис Фьодоров и Вера Горностаева. Печели първа награда на Международния конкурс за пиано Сендай (2010). В момента живее в Люксембург.

Златният медал от международния конкурс за пиано „Ван Клайбърн“ (2013), неговият пианизъм и артистични дарби довеждат до покани от много от най-добрите световни оркестри и концертни зали. Акценти в неговата кариера включват концертни изпълнения с водещи оркестри на Северна Америка (Симфоничен оркестър на Атланта, Симфоничен оркестър на Синсинати, Симфоничен оркестър на Индианаполис и Оркестъра на Филаделфия), Европа (Danish National Symphony, London Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi и Orquesta Nacional de España), Азия и Далечния изток (Национален симфоничен оркестър на Тайван, Симфоничен оркестър на Сидни и Метрополитен симфоничен оркестър на Токио). Заемал е позицията на резидентен артист в Симфоничния оркестър на Форт Уърт (Тексас, САЩ) и SWR Sinfonieorchester (Щутгарт, Германия).

Неговата дискография до момента включва солови произведения за пиано от разнообразен списък от композитори като Бах, Балакирев, Бетовен, Чаплигин, Курбатов, Лист, Метнер, Прокофиев, Рахманинов, Ржевски, Шуберт, Скрябин, Зилоти, Стравински и Чайковски. Записите му за звукозаписната компания Harmonia Mundi включват Концерт за пиано на Григ, Концерт за пиано на Сен Санс №2 и пълния цикъл от концерти за пиано на Прокофиев.

Записите на Холоденко са описани като „наистина изключителни“ (списание Gramophone) и са получили такива отличия като наградата „Избор на редактора” (BBC Music Magazine) и Diapason d’Or de l’année.

Най-новият му диск – съчетание на Диабели, вариациите на Бетовен и The People United Will Never Be Defeated! на Ржевски за лейбъла Quartz Music (2022) – е посрещнат с одобрение от критиката, описан като „внимателно очертан и въздействащ“ (BBC Music Magazine) и „Холоденко е в елита на класическите пианисти“ (The Critic).

Фестивалът „Пиано екстраваганца“ се провежда за първи път през октомври 2011 г., организиран от едноименната фондация, реализирайки една стара мечта на маестро Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на събитието. Основна цел на фестивала е възстановяването на световното музикално наследство, като пропагандира музикални произведения с висока художествена стойност от композитори, които не са придобили популярност или са останали в сянката на общоизвестните и вече утвърдени гении на класическата музика.

Главният акцент в тематиката на „Пиано екстраваганца“ е музиката за пиано, което като най-универсален музикален инструмент присъства във всички концерти. Участвали са световноизвестни артисти като Дина Йофе, Пьотр Палечни, Сънг-Джин Чо, Красимира Стоянова, Веселина Кацарова, Александрина Пендачанска, Артис Квартет, Веско Ешкенази и Камерни солисти на Концертгебау оркестър, Инголф Вундер, Евгени Божанов, Михаил Вайман, Елмира Дърварова, Иржи Барта, Джеръм Роуз.

В досегашните издания са звучали над 400 различни творби, много от тях за първи път в България, а също и няколко световни премиери на клавирни и камерни произведения.

„Пиано Екстраваганца“ има и приоритета да подпомага млади таланти, по-специално с концерти на лауреати от международния конкурс „Панчо Владигеров“ и чрез образователното събитие в рамките на фестивала – „Ден на отворени врати – приятели на пианото“. През май 2015 г. фестивалът е удостоен с наградата „Музикален проект на годината“ в годишните награди на предаването „Алегро виваче“ на БНР.

