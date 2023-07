Певицата Кайли Миноуг ще изнесе поредица от концерти в Лас Вегас, предаде Би Би Си.

Изпълнителката обяви на пресконференция в Лос Анджелис, че за първи път ще има серия от изяви в Града на греха, като следва примера на колежките си Адел и Селин Дион.

Миноуг, която е на 55 години, не е правила турне в Северна Америка от 2011 г., така че концертите в нощния клуб "Волтер" в Лас Вегас ще бъдат голямото й завръщане в САЩ.

Певицата обещава екстравагантни костюми и танци, като заяви, че на този етап от кариерата си е "заслужила правото" да пее в Лас Вегас.

"Няколко пъти съм свирила във Вегас, но като част от турне", каза австралийската поп звезда на пресконференцията.

Шоуто обещава да бъде единственото по рода си в Лас Вегас: в по-малка зала, което ще позволи на Миноуг по-близък контакт с гостите и феновете й.

Тя ще изпълни песни от предстоящия си албум "Tension", както и много от най-големите си хитове, сред които "Can't Get You Out Of My Head" и "All The Lovers".

Кайли Миноуг е продала над 80 милиона копия от записите си по целия свят, носителка е на награда "Грами" и три отличия "Брит".

Наскоро пусна песента "Padam Padam", която е сред хитовете на това лято.

Концертите в Лас Вегас ще започнат на 3 ноември, като се очаква Миноуг да има поне дузина изяви, отбелязва Би Би Си. Билетите ще бъдат в продажба от 9 август.