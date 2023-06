Бронзова фигура на носителката на награда "Пулицър" Уила Катър бе открита в Конгреса на САЩ

Американската авторка Уила Катър, носителка на награда "Пулицър" и известна с описанието на живота на първите заселници в Средния запад на САЩ, бе почетена с бронзова статуя в Националната зала на статуите на Капитолия, съобщи Асошиейтед прес.

Авторът на бронзовата фигура Литълтън Олстън, преподавател по скулптура в университета Крейтън, е първият чернокож творец, представен в националната колекция.

Катър е първият лауреат на "Пулицър" и 12-ата жена, почетена в колекцията, каза на церемонията за откриване на статуята конгресменът Хаким Джефрис от Ню Йорк, лидер на малцинството на Демократическата партия в Камарата на представителите на САЩ.

Поетесата и писателка Катър, автор на "Жена без път", "Моят смъртен враг", "Моята Антония" ("My Antonia"), завършва университета на Небраска през 1895 г. Отличена е с награда "Пулицър" за романа си "Един от нас" ("One of Ours") .