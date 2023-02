Наградите „Грами“ могат да влязат в историята при евентуални победи на Бионсе и Бед Бъни

Дали Бионсе ще се завърне от наградите "Грами" като най-награждаван изпълнител в историята?

Това е една от основните теми на церемонията тази нощ, на която суперзвездата е главната номинирана и се нуждае от четири победи, за да влезе в историята, пише АП.

Няколко от най-големите имена в музиката, включително Бионсе, се борят за най-големите отличия на вечерта: Хари Стайлс, Мери Джей Блайдж, Кендрик Ламар, АББА и Лизо са сред номинираните за албум на годината. Адел се присъединява към тях в надпреварата за запис на годината.

Комикът Тревор Ноа ще води телевизионното предаване на живо от арената „Крипто“ в Лос Анджелис от 20:00 ч. по CBS и Paramount+ от 20 ч. местно време (6 сутринта българско време). Шоуто ще включва изпълнения на Бед Бъни, Мери Джей Блайдж, Сам Смит, Лизо, както и специални музикални почитания към покойните музиканти като рапъра Тейкоф, Лорета Лин и Кристин Макви.

При 91 категории на „Грами“ наградите се раздават по време на излъчваната на живо церемония на Звукозаписната академия. Именно по време на това шоу Бионсе би могла да изпревари унгарско-британския композитор Джордж Шолти като артист с най-много награди „Грами“. (През 1997 г. Шолти печели рекордната си 31-ва награда „Грами“.)

Ако Бед Бъни спечели наградата за албум на годината за „Un Verano Sin Ti“, това ще бъде първият случай, в който испаноезичен албум ще получи това отличие.

Тейлър Суифт, чийто последен албум „Midnights'“ не беше допуснат до тазгодишните награди „Грами“, може да спечели първия си трофей за песен на годината за „All Too Well'“.

Победа на Адел за песен на годината за парчето „Easy on Me'“ би я превърнала в най-награждавания изпълнител в категорията с три победи, като останалите са за мегахитовете „Hello'“ и „Rolling in the Deep'“.

Тазгодишните награди „Грами“ въведоха и няколко нови категории, включително една за композиция на музика за видеоигри. Няколко души, които не са музиканти, като актрисата Вайола Дейвис и поетесата Аманда Горман - могат да вземат трофеи. Победа на Дейвис в категорията за най-добър запис на аудиокнига, разказ и история ще я превърне в ЕГОТ - артист, който е печелил награди „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“.

Тази година шоуто се завръща в Лос Анджелис, след като пандемията първо забави, а след това принуди наградите „Грами“ да се преместят в Лас Вегас миналата година.