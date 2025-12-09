Художничката Катерина Милушева представя две нови книги на Софийския международен панаир на книгата

Подробно търсене

Катерина Милушева представя две нови книги на Софийския международен панаир на книгата. Снимка: Личен архив на авторката
София,  
09.12.2025 16:33
 (БТА)

Художничката и автор Катерина Милушева се включва в Софийския международен панаир на книгата с две нови заглавия, издадени от „Атеа“ – „Подаръкът на розата“ и „Котаракът в ¾. Приказка за любовта“. Те ще бъдат представени на щанда на издателството на 13 декември от 11:00 часа, съобщава авторката.

„Подаръкът на розата“ е вдъхновена от „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери и предлага нов, личен прочит на вечните теми за любовта, приятелството и копнежа по онези, които ни липсват. Милушева отбелязва, че книгата е нейният отговор на финалните думи на Екзюпери и на надеждата, че Малкият принц се е завърнал. Макар в изданието да има занимателни игри за най-малките, авторката подчертава, че то е подходящо и за възрастни читатели, които често откриват в подобни истории утеха и повод за размисъл.

Втората книга – „Котаракът в ¾. Приказка за любовта“ – разказва съвременна история през очите на необикновен уличен котарак. Вдъхновена от тревожността и отчуждението в съвременното ежедневие, Милушева насочва вниманието към нуждата да разговаряме открито, да търсим подкрепа и да преодоляваме трудностите с търпение и прошка. Изданието включва игри и задачи, които провокират размисъл за начина ни на общуване, а за децата има допълнителни изненади – оригами с котарака и маска за продължение на неговата „мисия“.

Илюстрациите в двете книги са създадени от самата авторка. Милушева вярва, че децата могат да се докосват и до „големите“ теми, защото често намират решения, които възрастните пропускат.

Катерина Милушева е завършила „Живопис“ във Великотърновския университет и е активен участник в артсредите. През 2022 г. създава Детски социален център „Чисто небе“ за украински деца, а по-късно реализира и редица арт работилници. В момента преподава рисуване във Велико Търново.

