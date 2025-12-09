Проф. Вили Лилков разкрива истинското лице на болшевишкия терор в новата си книга „Синове на Сатаната“

В над 600 страници проф. Вили Лилков изследва последиците от болшевишкия терор и възхода на комунистическата партия в книгата „Синове на Сатаната“, съобщават издателите от „Сиела“.

От екипа на издателството посочиха, че в „Синове на Сатаната“ проф. Лилков разглежда възхода на болшевишката партия в Русия, разправата с буржоазната класа и разпалването на световния комунистически пожар, който се разпростира и към българските ширини, нанасяйки дълбоки рани на обществото ни, чиито последствия продължават да отекват и до днес.

„С характерния за автора четивен и задълбочен език в повече от 600 страници изданието поднася информация, написана въз основа на документи от Държавния архив на Руската федерация, научни публикации на изследователи на болшевизма, свидетелства на потърпевши и мемоари на хора, оцелели от терора“, казват те.

От издателството посочват, че в „Синове на Сатаната“ читателят ще открие в хронологичен ред изчерпателни факти за болшевишкия преврат през октомври 1917 г., червения терор и военния комунизъм, присъединяването на престъпници към Червената армия и ВЧК и престъпленията им през Гражданската война, терора над буржоазията и интелигенцията, разгрома на Църквата и безбожническото движение, масовите екзекуции, които „червените“ палачи изпълняват в цялата страна, гладоморите през 20-те и 30-те години, трагедията на милиони селяни при колективизацията, арестите, следствията, съдебните дела на абсурда, концлагерите и свързаните с тях мъчения и ликвидирането на елита на Коминтерна и дейците на международното комунистическо движение, в т.ч. на стотици български комунисти, обявени по-късно от българската комунистическата пропаганда за жертви на фашизма.

Вили Лилков е професор по физика, доктор на науките. Дългогодишен ръководител е на катедра „Физика“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Общински съветник и заместник-председател е на Столичен общински съвет (в периода 1999–2014 и от 2023 досега), народен представител в 43-тото Народно събрание (2014–2017). Автор е на книгите „Бивши хора“ и „Погубената България“ (в съавторство с разследващия журналист Христо Христов), „Доблест и наказание“, „Стопанските абсурди на българския комунизъм“, „Наши хора“ и „Атентатът в храм „Св. Неделя“.

