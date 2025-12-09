Оркестър „Фолк магия“ и група Do Sho ще имат концерти на откритата сцена в Градската градина в Шумен

Оркестър „Фолк магия“ и група Do Sho ще се изявят на откритата сцена в Градската градина в Шумен тази седмица, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Формацията „Фолк магия“ ще представи своята програма днес, 9 декември. На 14 декември на откритата сцена ще излeзе групата Do Sho.

Гражданите и гостите на Шумен могат да посетят и коледния базар, който се намира също в Градската градина и предлага щандове и атракции, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

До 12 декември включително ще работи пощенска къщичка на Дядо Коледа. Тя се намира на входа на Градската градина и в нея е елфът Нико, който помага на децата да напишат своите желания, за да ги изпратят до Добрия старец. За най-оригиналните и красиви писма са подготвени подаръци, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, Община Шумен планира 25 събития в областта на театъра, музиката, танците, изкуството и коледните инициативи за втората седмица на декември. В Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ днес ще се състои вечер, посветена на балета, с участието на балетно студио „Перли“ към Народно читалище „Добри Войников-1856“. В Общинския младежки дом – Шумен ще се проведе коледният концерт „Зимна приказка“ на читалищните колективи при Народно читалище „Асен Златаров-1872“, а вечерта в Камерната зала на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ ще се играе спектакълът „Балерината, която запали оперетата“.

Над 20 събития имаше в културната панорама на Община Шумен в първата седмица на декември.